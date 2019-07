Este ano, tivemos o mês de junho mais frio desde o ano 2000

Hoje às 18:42 Facebook

O mês de junho de 2019 foi o 13.º mais frio desde 1931 e o mais frio desde 2000, revela o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, em comunicado.

No balanço climatológico do junho, o IPMA revela que o valor médio da temperatura média do ar foi de 18.19 graus, inferior ao normal com um desvio de -1.23°C.

O valor médio da temperatura mínima do ar, 11.66 graus, foi 1.84°C inferior ao valor normal, sendo o 4.º valor mais baixo desde 1931 (mais baixo em 1972, 10.89 °C).

O valor médio da temperatura máxima do ar, 24.73°C, foi 0.63°C inferior ao valor normal, sendo o 2.º valor mais baixo desde 2000 (mais baixo em 2007).



Durante o mês de junho, o instituto destaca os seguintes períodos:

1 a 3 de junho: valores de temperatura do ar muito superiores ao valor normal, em particular, da temperatura máxima, sendo de salientar o dia 1 com um valor médio em Portugal continental de 33.3°C, +8.0°C em relação ao valor normal;

4 a 15 de junho: valores de temperatura do ar (máxima, média e mínima) inferiores ao valor normal, sendo de salientar os dias 5 a 7, com valores da temperatura máxima muito inferiores ao normal (dia 6 com um desvio de -5.6 °C); destacam-se ainda os valores de temperatura mínima do ar entre 4 e 18 de junho, com inferiores ao valor normal;

28 a 30 de junho: valores de temperatura do ar superiores ao normal, em especial a temperatura máxima do ar.