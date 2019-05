Justiça ambiental e social são prioridades de Os Verdes

Alexandra Figueira Hoje às 17:33 Facebook

Os recursos naturais devem ser usados com "parcimónia" pelas gerações, a atual e as futuras. Só assim, diz Heloísa Apolónia, será possível conseguir justiça ambiental, uma das duas prioridades do partido Os Verdes.

Hoje, disse na Grande Conferência do JN, o sistema capitalista maximiza a procura pelo lucro imediato, mas a preservação dos recursos naturais exige a adoção de medidas estruturais.

Em causa está, diz, a transição para produção de 100% de energia renovável, até 2050, produzida de forma local, e o investimento em eficiência energética e no transporte público

A segunda grande prioridade de Os Verdes é a justiça social. Segurança no trabalho e salários condignos são determinantes, bem como o acesso generalizado à educação de nível superior.

Heloísa Apolónia referiu ainda a importância de assegurar o acesso aos serviços públicos em todo o país, para travar o abandono do interior e assegurar a coesão territorial.