Lançado concurso para construção do novo Hospital Central do Alentejo

O concurso público internacional para a empreitada de construção do novo Hospital Central do Alentejo, em Évora, num investimento superior a 150 milhões de euros, foi lançado esta quarta-feira pela Administração Regional de Saúde.

Segundo o anúncio do concurso, publicado esta quarta-feira em "Diário da República" (DR), o valor do preço base para a "realização dos trabalhos, prestações de serviço e fornecimentos para a empreitada de construção do novo hospital" é de 150.421.727 euros.

O novo Hospital Central do Alentejo, a construir na periferia da cidade de Évora, deverá entrar em funcionamento até dezembro de 2023.

A futura unidade hospitalar vai dar resposta às necessidades de toda a população do Alentejo, com uma área de influência de primeira linha que abrange cerca de 200 mil pessoas e, numa segunda linha, mais de 500 mil pessoas.

O prazo de execução da obra é de 1.095 dias, ou seja, três anos, e a data limite para a apresentação de propostas é de 90 dias.

O lançamento do concurso público internacional seguiu-se à publicação em DR, na passada sexta-feira, de uma resolução do Conselho de Ministros que autoriza a Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo a realizar despesa com a construção do novo hospital.

Segundo a resolução, aprovada na reunião do Conselho de Ministro de 25 de julho deste ano, a autorização refere-se à "despesa relativa à celebração do contrato de empreitada de obra pública para a construção do novo Hospital Central do Alentejo".

O valor que a ARS do Alentejo está autorizada a gastar com o projeto ascende a 150 milhões de euros, a que "acresce o imposto sobre o valor acrescentado (IVA) à taxa legal em vigor", que, neste caso, é de 23%.

O montante máximo fixado de 150 milhões de euros "é financiado em 40 milhões de euros por fundos europeus", fixou a resolução, indicando que, com a entrada em funcionamento da nova unidade, o atual edifício do Hospital do Espírito Santo de Évora "deixa de estar afeto à sua atividade, devendo esta entidade fazer cessar todos os instrumentos jurídicos que sustentam a ocupação dos imóveis".

O Hospital Central do Alentejo vai ter um edifício que ocupará uma área de 1,9 hectares e que terá uma lotação de 351 camas em quartos individuais, que pode ser aumentada, em caso de necessidade, até 487 camas.

A infraestrutura contará com 11 blocos operatórios, três dos quais para atividade convencional, seis para atividade de ambulatório e dois para atividade de urgência, cinco postos de pré-operatório e 43 postos de recobro.