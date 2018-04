Lavandarias crescem 35% com fim da crise

ERIKA NUNES Hoje às 00:41 Facebook

Desde o início do ano já abriram 18 novas empresas no distrito do Porto.

Nunca houve tantas lavandarias em Portugal e o negócio, impulsionado pelo turismo e os estudantes, mas também novos hábitos, cresce a olhos vistos. Desde o início deste ano, segundo a Infotrust, abriram 18 novas empresas do setor só no distrito do Porto. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, foi desde o fim da crise, em 2014, que se deu o "boom" deste negócio: em apenas dois anos, o volume de negócios aumentou 35%, o número de empresas cresceu 15% e o emprego no setor subiu 20%.

