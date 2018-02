Sobe para 15 número de casos de legionela no Hospital CUF Descobertas

Hoje às 10:26 Facebook

O número de casos diagnosticados com doença dos legionários no Hospital CUF Descobertas subiu para 15, três dos quais estão em unidades de cuidados intensivos.

Segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS), os 15 casos, mais um em relação ao último balanço, incluem nove mulheres e seis homens. Quase todos os doentes (13) têm idade superior a 50 anos.

O surto no Hospital CUF Descobertas, em Lisboa, surgiu no passado fim de semana e poderá estar ligado à rede de águas do hospital, que está a contactar todas as pessoas que ali estiveram internadas entre os dias 06 e 25 de janeiro.

A bactéria "Legionella pneumophila" é responsável pela doença dos legionários, uma forma de pneumonia grave que se inicia habitualmente com tosse seca, febre, arrepios, dor de cabeça, dores musculares e dificuldade respiratória, podendo também surgir dor abdominal e diarreia. A incubação da doença tem um período de cinco a seis dias depois da infeção, podendo ir até dez dias.