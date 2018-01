Já há 13 casos de legionela no Hospital CUF Descobertas

Hoje às 12:50 Facebook

O número de casos diagnosticados de legionela no Hospital CUF Descobertas subiu para 13, três dos quais estão em unidades de cuidados intensivos.

Destes 13 casos diagnosticados, nove são mulheres, informou, esta quarta-feira, a Direção-Geral da Saúde (DGS).

O surto de legionela surgiu no passado fim de semana e poderá estar ligado à rede de águas do hospital, que está a contactar todas as pessoas que ali estiveram internadas entre os dias 06 e 25.

Na segunda-feira, quando havia seis doentes notificados, o diretor clínico adjunto do hospital, Paulo Gomes, admitia que pudessem surgir mais casos, mas garantia a segurança do hospital para doentes e trabalhadores.