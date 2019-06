Legumes e fruta regados com águas residuais tratadas

Carla Sofia Luz Hoje às 13:29 Facebook

Os legumes e as frutas poderão ser regados com águas residuais tratadas a partir de 2020. As novas regras de aproveitamento dos efluentes valorizados pelas 52 maiores estações de tratamento de águas residuais (ETAR) do país entrarão em vigor no segundo semestre deste ano e o Governo colocará 3,5 milhões de euros do atual quadro comunitário ao dispor das entidades gestoras pioneiras que já queiram investir em equipamentos para tornar o tratamento mais sofisticado.

Subir dos atuais 2% de uso de esgotos tratados para 10% em cinco anos obriga a repensar a valorização destes efluentes, para que sejam uma alternativa segura à água da rede pública, sobretudo na agricultura que é a principal consumidora de água. Mais económica será. O decreto-lei, que define as regras de produção e de uso seguro de águas para reutilização, atribuirá à Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) o poder de fixar o teto máximo do preço de venda dos efluentes. "Interessa que as tarifas sejam de valor inferior ao da água da rede pública para serem atrativas", especifica fonte do Ministério do Ambiente, sublinhando que caberá a cada ETAR avaliar quem são os seus potenciais clientes.

Licenciamento obrigatório