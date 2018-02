Lei antissísmica está há oito anos na gaveta

Rosa Ramos Hoje às 00:40 Facebook



Parlamento aprovou resolução em 2010, por unanimidade, com recomendações para minorar riscos, mas nada foi feito.

Em 2010, a Assembleia da República recomendou ao Governo que adotasse medidas para reduzir os riscos sísmicos, poucos meses depois de um sismo com intensidade de 6,0 - o maior dos últimos anos, com epicentro em Sines - ter abalado o país. Do pacote faziam parte recomendações como obrigar as câmaras a fazerem cartas de risco ou a elaboração de um plano nacional de redução de riscos em edifícios do Estado, de escolas a hospitais.

