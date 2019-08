Leilão de achados dá milhares de euros a serviços sociais

Tiago Rodrigues Alves Hoje às 15:05 Facebook

Guarda-chuvas, carteiras e casacos, mas também bicicletas, extintores, e até um plasma gigante. No leilão de achados da PSP do Porto encontra-se quase tudo. E tudo é arrematado, por comerciantes ou particulares. O leilão rende alguns milhares de euros que vão na íntegra para os serviços sociais da PSP.

Quinta-feira, a Secção de Achados arrancou com o segundo leilão do ano, na Esquadra de Oliveira do Douro, em Gaia. Compareceram os "suspeitos do costume". Na maioria são comerciantes que depois revendem os produtos em lojas ou feiras.

Manuel Pereira carrega guarda-chuvas às dezenas de cada vez. "Comprei 70 ou 80", conta. Gastou 20 euros e espera ter um retorno de 40 ao vendê-los nas "feiras e feirinhas".

O grosso dos artigos vem das grandes superfícies e dos CTT. Ficam à guarda da PSP pelo menos durante um ano. Depois, é para leiloar. "Temos o cuidado de fazer lotes variados para conseguir escoar tudo", explica a intendente Ana Mendes da Silva, chefe do núcleo de Apoio Geral.

Entre os comerciantes, há os que preferem guarda-chuvas, como Manuel, mas há outros que estão lá para as bicicletas, a eletrónica ou a roupa. Muitos procuram artigos específicos e depois de arrematado, muitas vezes o lote é logo ali revendido.

Mas também há particulares como Luís. "Já vim a 15, 20 leilões. Até meto folga", confessa. O seu "vício" são os porta-chaves. Não os deixa escapar. O resto são "sobras", diz a rir.

Algumas dezenas de óculos são arrematadas por 60 euros. Duas bicicletas, vinte e poucos euros. Um dos lotes mais concorridos inclui artigos de eletrónica e informática, alguns ainda nas caixas; chegou aos 76 euros. No total, o leilão rende "algumas unidades de milhar de euros", contabiliza a intendente Mendes da Silva, e é para uma boa causa: os serviços sociais da PSP.