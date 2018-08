Lesados do BES esperam Costa em Caminha

Idalina Casal Hoje às 16:53 Facebook

Cerca de meia centena de lesados do BES estão concentrados, este sábado, em frente ao parque 25 de abril, em Caminha, a manifestar o seu desagrado sobre a falta de soluções para reaverem o dinheiro que perderam.

Esta manifestação está a decorrer a poucos minutos de começar a "rentrée" política do Partido Socialista, com a presença do secretário-geral do partido, António Costa.

Entre os manifestantes há vários emigrantes e todos garantem que perderam mais de cem mil euros cada um. A manifestação ruidosa está a ser feita com recurso a paus e chapas e no ar veem-se bandeiras pretas, de Portugal, Espanha e França.

Na rotunda de acesso ao parque, os manifestantes colocaram várias faixas de protesto e bandeiras pretas. "Onde está a palavra?", "Carlos César prometeu, PS garantiu e não cumpriu", são algumas das mensagens deixadas nas faixas de protesto.