Licenciados aflitos para pagar créditos feitos para pagar cursos

Há cada vez mais licenciados que não conseguem pagar as prestações dos empréstimos que contraíram para pagar os cursos universitários.

O Gabinete de Apoio ao Sobre-endividado (GAS) da Deco - Associação para a Defesa do Consumidor tem registado um aumento de pedidos de ajuda por parte de jovens sem dinheiro para pagar os créditos ao banco. São estudantes que acabaram os cursos e pagaram as propinas com recurso ao crédito bancário. Só que, entretanto, não conseguiram encontrar emprego ou não ganham o suficiente para pagar as prestações em dívida.

