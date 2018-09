Líder da concelhia do PSD/Porto Alberto Machado anuncia candidatura à distrital

07 Junho 2018 às 16:08 Facebook

O presidente da Concelhia do PSD do Porto, Alberto Machado, apresentou esta quinta-feira a sua candidatura à presidência da distrital com o lema "Trabalhar para Vencer" e escolhendo como mandatário o eurodeputado Paulo Rangel.

Alberto Machado junta-se assim à corrida à liderança da Comissão Política Distrital do PSD/Porto que conta ainda com o advogado e ex-presidente da Câmara de Penafiel Alberto Santos, o professor catedrático da Faculdade de Medicina do Porto Rui Nunes e o vice-presidente da Comissão Política Distrital do PSD/Porto Miguel Santos como candidatos.

Para o presidente da concelhia do PSD/Porto haver quatro candidatos é "altamente positivo" e "sinal de vitalidade".

"Em Democracia podemos ter quatro candidaturas à distrital do Porto. Acho que nos deve orgulhar a todos, porque é sinal de vitalidade do partido e quanto mais propostas e projetos políticos houver, mais liberdade de escolha terão os seus militantes e essa questão de termos quatro candidaturas para mim é encarada como um aspeto altamente positivo", declarou em conferência de imprensa Alberto Machado.

Alberto Machado, atual presidente da Concelhia do PSD do Porto, apresentou-se hoje como o novo candidato à Comissão Política da Distrital do PSD do Porto, anunciando que o mandatário da sua candidatura, que classificou de "plural" e "abrangente", é o eurodeputado Paulo Rangel.

Com o lema da candidatura "Trabalhar para Vencer", Alberto Machado referiu ter os apoios das concelhias da Trofa, Porto e Vila Nova de Gaia e afirmou que pretende mudar a forma de fazer política com "portas abertas" para os militantes e populações, destacando "quatro eixos".

O primeiro eixo é "Vencer com trabalho", afirmando o papel do distrito do Porto a nível nacional, o segundo eixo está relacionado com "Vencer com Qualidade, valorizando as pessoas" e o terceiro eixo foi designado por "Vencer com Credibilidade", porque as eleições autárquicas de 2021 "são o nosso grande objetivo estratégico", declarou Alberto Machado.

O quarto eixo é "vencer com Dinamismo, por um PSD do Porto como alavanca do partido".

"A distrital tem de se abrir às pessoas, aos eleitores, a todos aqueles que, habitando em qualquer um deles, se revejam no PSD como alternativa", defendeu, prometendo um "trabalho de proximidade" e de "colaboração com cada uma das concelhias para um projeto político forte e ganhador em 2021", explicando que decidiu avançar, porque sentiu que "havia espaço político para cobrir".

Questionado pelos jornalistas sobre o que significava ter um "resultado satisfatório" nas autárquicas 2021, Alberto Machado respondeu que seria ganhar "mais câmaras municipais" e "mais freguesias".

Alberto Machado garantiu que se for eleito para a presidência da distrital do PSD do Porto apresentará a demissão da Concelhia, mas recordou que "estatutariamente é possível acumular" os dois cargos.

Alguns dos subscritores da candidatura de Alberto Machado são Armando Azevedo, ex-presidente da Comissão do PSD Porto e antigo ministro de Sá Carneiro, mas também Álvaro Almeida, vereador na Câmara do Porto, e Vladimir Feliz, antigo vice-presidente da Câmara do Porto.

António Lacerda de Queirós, primeiro presidente da JSD nacional, Daniel Fangueiro, ex-presidente da JSD do Porto e da JSD nacional, António Coutinho, empresário e ex-presidente da Assembleia Municipal de Marco de Canaveses, Catarina Rocha Ferreira, presidente da Comissão nacional de Auditoria Financeira do PSD e Emídio Gomes, ex-presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte e Nuno Mota Soares, do Conselho Nacional do PSD, José Luís Gaspar, presidente da Câmara de Amarante, e Sérgio Humberto, presidente da Câmara da Trofa, são outros subscritores anunciados hoje pelo candidato, durante a conferência de imprensa.

A distrital PSD/Porto é liderada pelo ex-presidente da Câmara da Maia, Bragança Fernandes, desde 2016, altura em que sucedeu a Virgílio Macedo