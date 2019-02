Liga alerta para rutura nos bombeiros devido à dívida de 28 milhões do Ministério da Saúde

Hoje às 16:52 Facebook

A Liga dos Bombeiros Portugueses indicou que as corporações de bombeiros "estão à beira da rutura" devido à dívida do Ministério da Saúde, que ultrapassa os 28 milhões de euros.

"As associações e corpos de bombeiros estão à beira da rutura devido aos atrasos nos pagamentos dos serviços prestados ao Ministério da Saúde, com particular incidência nos hospitais, cuja dívida acumulada já ultrapassa os 28 milhões de euros, em alguns casos há mais de um ano", refere a Liga, em comunicado.

A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) adianta que tem vindo a alertar regularmente o Ministério da Saúde para a situação, que está "a causar gravíssimos prejuízos a associações e corpos de bombeiros de todo o país".

A Liga sublinha que já solicitou uma audiência à ministra da Saúde para alertar o Governo "mais uma vez para o risco iminente da interrupção da prestação do serviço tendo em conta os graves prejuízos acumulados e a incapacidade de os bombeiros continuarem a arcar com todos os custos inerentes".

"A LBP pretende ver calendarizada a amortização da dívida e garantido o cumprimento das regras estabelecidas que as unidades hospitalares não cumprem", indica ainda aquela confederação representativa das associações humanitárias dos bombeiros voluntários.