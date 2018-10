Liga contra o cancro recebeu prémio internacional

Hoje às 12:56 Facebook

Twitter

A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) recebeu no Congresso anual do Cancro, em Kuala Lumpur, Malásia, o prémio World Cancer Day Spirit Award, atribuído pela UICC - Union for International Cancer Control, anunciou hoje a LPCC.

Portugal integrava o grupo de quatro finalistas para receber o prémio internacional que contou com a participação de mais de 200 países. Além de Portugal os outros três candidatos eram Chipre, Nigéria e Myanmar (antiga Birmânia).

A Liga Portuguesa Contra o Cancro foi vencedora pelo seu trabalho efetuado em termos locais, regionais e nacionais, nomeadamente no âmbito do Dia Mundial do Cancro, que se assinala a 4 de fevereiro, organizado mundialmente pela UICC.

A LPCC dinamiza atividades em todo o país em parceria com várias entidades e instituições de diversos setores da sociedade.

"O sucesso e impacto alcançado ano após ano justificam o reconhecimento deste prémio", sublinha a Liga.

Em comunicado, a Liga dá também conta da eleição de uma portuguesa, pela primeira vez, para a direção da UICC, maior organização mundial de luta contra o cancro, tendo sido selecionada entre uma centena de candidatos.

"Este reconhecimento europeu e internacional é de extrema importância, nomeadamente pela possibilidade que oferece de enquadrar todo o trabalho desenvolvido numa escala global, potencializando assim a mensagem a transmitir", acrescenta.

A UICC reúne mais de mil organizações de apoio aos doentes oncológicos, entre ligas, institutos de investigação, centros de tratamento e hospitais, entre outras, de 162 países.

As organizações que integram a UICC funcionam como um movimento internacional que visa colocar a luta contra o cancro no topo da agenda global de saúde.