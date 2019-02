Lisboa com 60% das novas camas para universitários

Joana Amorim e Alexandra Inácio Hoje às 09:01 Facebook

Das quase 12 mil novas camas previstas no plano de intervenção para a construção de residências de estudantes do Ensino Superior, 60% ficam na Área Metropolitana de Lisboa (AML).

A primeira fase do plano que agora arranca - com a publicação do decreto-lei, promulgado por Marcelo Rebelo de Sousa na passada semana, em "Diário da República" - representa um aumento de 80% face à atual capacidade instalada.

São então 11526 as novas camas previstas num total de 263 imóveis, num horizonte temporal a quatro anos. A seguir à AML, que passará a contar com 6927 novas camas para os seus estudantes deslocados, segue-se a Região Centro, com 17%. O Norte surge depois, com 1650 novas (14% do total). A proporção inverte-se no que concerne às camas já existentes e que serão alvo de melhorias, com o Norte a responder por 40,5%, num total de 1200 camas.