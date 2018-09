Lista de espera das consultas antitabágicas chega a um ano

ANA GASPAR Hoje às 00:33 Facebook

São cada vez mais os fumadores que procuram ajuda para deixar o vício do tabaco. No Dia Europeu do ex-fumador, que hoje se assinala , dados do Ministério da Saúde enviados ao JN mostram que o número de consultas de cessação tabágica está a aumentar, bem como o valor gasto com o único medicamento para desabituação que é comparticipado.

No entanto, segundo a Sociedade Portuguesa de Pneumologia (SPP), o tempo de espera para o início do tratamento ainda é muito elevado, chegando a ser de um ano.

