Lista negra de empresas para concursos públicos

Criada uma lista pública dos fornecedores que tenham cometido erros ou falhas graves num concurso com o Estado.

As empresas que tenham cometido falhas graves num concurso público serão proibidas de se candidatar a novos contratos com o Estado, durante três anos. O novo Código dos Contratos Públicos, que entra em vigor em janeiro, prevê que as entidades do Estado lesadas por um fornecedor devem comunicar o sucedido ao Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção (IMPIC) no prazo de 10 dias a contar da ocorrência.

