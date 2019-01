Lista prioritária para limpeza de terrenos tem 1142 freguesias

Ana Gaspar Hoje às 13:06 Facebook

O número de freguesias com áreas que apresentam maior risco de incêndios aumentou em relação ao do ano passado. Em 2018, tinham sido 1049.

Este ano, de acordo com o despacho conjunto dos ministérios da Administração Interna e da Agricultura, que foi esta quinta-feira publicado em "Diário da República", estão assinaladas 1142 freguesias

Miguel Freitas, secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, explicou ao JN que além das 98 novas freguesias que entraram para a lista, houve cinco que saíram por causa de terem ardido em 2018, como aconteceu com Alferce e Monchique, por causa do incêndio de agosto. Houve ainda duas que passaram da primeira para a segunda prioridade no nível de perigosidade.