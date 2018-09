Livrarias sem resposta para vouchers em cima da hora

Alexandra Inácio e Catarina Silva Hoje às 00:41 Facebook

Porto Editora admite que há "enorme pressão" na distribuição para responder a chuva de encomendas da última semana. Lojas podem deixar de encomendar por falta de liquidez.

As livrarias não estão a conseguir responder às encomendas de manuais escolares antes do arranque das aulas e queixam-se, em particular, dos manuais da Porto Editora, que assume estar com dificuldades em fazer face ao grande volume de pedidos que surgiram esta semana.

