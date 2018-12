Lotaria de Natal chega aos 12,5 milhões

Hoje às 00:15 Facebook

O Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa divulgou o montante do primeiro prémio para a Lotaria deste Natal: são 12,5 milhões de euros. A extração está marcada para o próximo dia 26.

A Lotaria do Natal de 2018 tem uma emissão de 10 séries de 100 mil bilhetes, numerados de 00000 a 99999, divididos em "quintos" que custam 15 euros cada. Para além do primeiro prémio (o maior do ano), destaque para os 2,5 milhões a atribuir ao segundo, ou os 1,25 milhões para o terceiro.

O valor total para prémios nesta extração é de 52,5 milhões de euros, sendo que serão contempladas pelo menos 1,64 milhões de frações de um total de cinco milhões de frações que serão emitidas e postas à venda.