Lotaria de Natal sai em Gaia, Guarda, Faro e S. Miguel

O primeiro prémio da Lotaria do Natal vale 12,5 milhões de euros. As cautelas vencedoras do segundo prémio, de 2,5 milhões, foram vendidas no distrito do Porto, em Lisboa e no portal na Internet dos Jogos da Santa Casa.

De acordo com a organização, no sorteio que decorreu na tarde desta terça-feira, não foi vendida qualquer cautela com o número do terceiro prémio, de 1,250 milhões de euros.

Os apostadores têm até 26 de março de 2018 para reclamar o prémio, sabendo, desde já, que terão de entregar 20% ao Estado. É esse o valor de imposto de selo aplicado sobre todos os prémios de jogo acima dos cinco mil euros. Só nessa altura se saberá de onde são originários os apostadores favorecidos pela sorte.

O primeiro prémio foi atribuído ao número 27 223. Quem tiver uma cautela (ou fração) com este número ganha 250 mil euros, menos os 20% de imposto de selo. Para ganhar os 12,5 milhões de euros do primeiro prémio, um apostador teria de comprar as cinco cautelas (correspondente a um bilhete) de cada uma das dez séries. Ou seja, teria de comprar 50 cautelas, com o mesmo número. Como cada cautela custa 15 euros, teria de gastar 750 euros.

O segundo prémio, de 2,5 milhões de euros, for sorteado ao número 71 321. Quanto ao terceiro prémio, de 1,250 milhões, não foi vendida qualquer cautela, disse fonte oficial dos Jogos da Santa Casa, da Misericórdia de Lisboa. O dinheiro reverte a favor da casa.

A próxima lotaria a ser sorteada será a do Ano Novo, com um primeiro prémio de cinco milhões de euros, a repartir por cinco séries. Cada fração custará 15 euros e, se for premiada, valerá 200 mil euros. Estará à venda até às 11.30 horas do dia 2 de janeiro.

Logo a seguir, no dia 8, sairá a lotaria dos Reis, onde estarão em jogo 1,2 milhões de euros. Ainda em janeiro, andarão à roda as lotarias do 113.º aniversário do Museu de São Roque, a de Portugal e os Oceanos: D. João II e a dos 112 anos da Livraria Lello.