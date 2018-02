Luís Montenegro vai deixar o Parlamento

Ivo Neto Hoje às 18:05 Facebook

Luís Montenegro, ex-lider parlamentar do PSD, vai deixar o Parlamento em abril. O anúncio foi feito durante a intervenção no 37º Congresso do PSD, este sábado, em Lisboa.

"Vou dar aos meus filhos a oportunidade de terem sempre o pai em casa", disse, este sábado, no Congresso do PSD. A decisão foi comunicada no final de um discurso marcado pelas mensagens deixadas a Rui Rio, líder recém-eleito.

Montenegro até começou a intervenção com uma mensagem de apoio ao antigo Presidente da Câmara do Porto: "Não vou fazer oposição a Rio". Mas, já no final do discurso, rebatendo as críticas que lhe foram feitas de oportunista, por não ter assumido uma candidatura à liderança do partido, não teve meias palavras: "Eu fico com esse selo, mas há aqui pessoas que têm a caderneta completa".

Antes de sair, curiosamente para dar lugar a Rui Rio, que apresentou as listas do partido, pediu para "que o partido não fosse transformado num clube de amigos de Rui Rio".