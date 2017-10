Má qualidade do ar causa morte prematura de 400 mil europeus por ano

Hoje às 10:15 Facebook

A má qualidade do ar causa a morte prematura de 400 mil cidadãos da União Europeia por ano, alerta o último relatório da Agência Europeia do Ambiente.

Só em Portugal, 6630 pessoas terão morrido prematuramente em 2015 devido à má qualidade do ar, nomeadamente às partículas em suspensão, dióxido de azoto e o ozono, de acordo com os dados do relatório da Agência Europeia do Ambiente (EEA, na sigla em inglês), divulgado esta quarta-feira.

Má qualidade do ar tem impactos económicos significativos: aumenta os custos na saúde e reduz produtividade laboral

O documento, "A qualidade do ar na Europa, relatório de 2017", com dados referentes a 2015, indica que a maior parte das pessoas que vivem nas cidades da União Europeia está exposta a má qualidade do ar. O transporte rodoviário, a agricultura, a produção de energia e as fábricas e as famílias são os maiores emissores de poluentes na Europa.

Os resultados do relatório assentam em dados oficiais de mais de 2500 estações de monitorização em toda a Europa indicando que houve uma ligeira melhoria da qualidade do ar, resultado de políticas dos Estados e de novas tecnologias.

No entanto as altas concentrações de poluição atmosférica continuam a ter um impacto significativo na saúde dos europeus, como poluentes como as partículas em suspensão, o dióxido de azoto ou ozono a serem os mais preocupantes.

7% da população urbana da UE foi, em 2015, exposta a níveis de partículas poluentes em suspensão acima do valor máximo

Segundo o documento, a concentração de partículas poluentes foram responsáveis por 428 mil mortes prematuras em 41 países europeus em 2014, dos quais cerca de 399 mil estavam na União Europeia (UE).

A má qualidade do ar tem também impactos económicos significativos, aumentando os custos na área da saúde, reduzindo a produtividade dos trabalhadores e danificando os solos, as culturas, as florestas e os cursos de água.

"Como sociedade não podemos aceitar os custos da poluição atmosférica", disse o diretor executivo da EEA, Hans Bruyninckx, segundo o qual é possível melhorar a qualidade do ar com políticas ousadas e investimentos inteligentes em transportes não poluentes e energia e agricultura mais limpas.

De acordo com o relatório, 7% da população urbana da UE foi, em 2015, exposta a níveis de partículas poluentes em suspensão acima do valor máximo. Se forem tidas em conta diretrizes mais restritivas da Organização Mundial de Saúde (OMS) foram expostos 82% dos habitantes das cidades.

Depois, ainda segundo o mesmo documento, 9% da população urbana da UE foi exposta a níveis de dióxido de azoto acima do valor limite (78 mil pessoas em 41 países terão morrido por isso em 2014), e 30% exposta a níveis de ozono (ao nível do solo) acima do valor referência (95% segundo os valores da OMS). Mais de 14 mil pessoas terão morrido por isso em 2014, em 41 países europeus.