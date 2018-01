Mãe de jovem deficiente convocada pelo Exército apela a Marcelo

Nuno Miguel Ropio Hoje às 22:00 Facebook

A mãe da jovem com deficiência profunda convocada pelo Exército para comparecer no Dia da Defesa Nacional, como noticiou o JN, lançou um apelo, esta terça-feira, a Marcelo Rebelo de Sousa.

Ana Rebelo pediu ao Presidente da República que, como comandante supremo das Forças Armadas, faça incluir no artigo 37 da Lei do Serviço Militar a incapacidade por deficiência no rol dos motivos que podem ser invocados para faltar àquela ação.

Só a existência de doença prolongada - e a deficiência não é doença - ou a residência fora do país podem livrar um jovem de 18 anos de se apresentar no Dia da Defesa.

Entretanto, as Forças Armadas garantiram a Ana Rebelo, esta terça-feira, que estão em condições de receber a filha, Maria Rebelo Pires, no dia 6 de março, no Regimento de Transportes, na Portela. E que, em poucos dias, a mãe da jovem, que tem um nível de incapacidade de 97%, irá receber uma missiva do diretor-geral de Recursos da Defesa Nacional com os esclarecimentos que pediu numa carta aberta que colocou no seu blogue "A mãe da Maria".