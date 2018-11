Maior e melhor QSP Summit de sempre marcada para 2019

Erika Nunes Hoje às 16:09 Facebook

Conferência de marketing e gestão vai duplicar em duração e trazer 47 oradores à Exponor nos dias 21 e 22 de março do próximo ano.

Não será a maior, mas é certamente a melhor conferência de marketing e gestão da Europa, segundo o CEO da QSP, a consultora que organiza a QSP Summit, há 13 anos, em Matosinhos. Em 2019, a edição do evento vai duplicar a duração para dois dias, de 21 a 22 de março, e vai crescer para albergar mais de uma centena de expositores e 47 oradores em seis palcos, na Exponor.

"Não estamos no campeonato dos números, mas não temos dúvidas em declarar a QSP Summit como a melhor conferência de marketing e management da Europa. E tem de ser, porque o nosso público-alvo são quadros decisores das empresas que não vão a qualquer conferência", explicou Rui Ribeiro, fundador da QSP.

Os números, contudo, não escondem o êxito do evento: no ano passado, teve 1300 participantes, este ano recebeu 1700 e, no próximo ano, contará com um "mínimo de 2300". Com o apoio de 120 empresas de áreas distintas, entre as quais a Associação Empresarial de Portugal (AEP), e diversas instituições, como a Câmara Municipal de Matosinhos (CMM), a QSP Summit de 2019 será a maior de sempre.

"Transformou-se num grande evento, não só nacional, mas sobretudo internacional", resumiu Paulo Nunes de Almeida, presidente da AEP, durante a apresentação da 13ª edição. "A CMM associou-se pela primeira vez ao evento que terá um retorno muito grande para o município, a região e o país, dado que vai chegar a muitos líderes que opinião, que vão ficar alojados, comer e fazer compras na Área Metropolitana e, depois, levar o nome para outras paragens", sintetizou Luísa Salgueiro, presidente da CMM.

O tema da QSP Summit 2019 será "Convergências", ou seja, momentos de transformação vividos atualmente em diversos setores: Online-Offline, Voz-Dados, Humanos-Robots, Pessoas-Cultura, Tecnologia-Marketing, Produto-Marca Criatividade-Management. Entre os oradores internacionais mais conhecidos contam-se nomes como o de Daniel Pink, Spencer Harrison, Stanley Hainsworth, Lara Balazs, Jerry Storch e Barbara Kahn, entre outros. Nos painéis de debate estarão responsáveis de empresas globais, desde a Google à Ikea.

"Sabemos que o evento tem qualidade quando há empresas que enviam 20 a 30 pessoas para cobrir todas as sessões paralelas e fazerem resumos que, depois, partilham entre elas. Temos já centenas de reservas feitas em hotéis para a edição de 2019", revelou Rui Ribeiro.

Nos 19 mil metros quadrados que o evento irá ocupar incluem-se seis palcos (incluindo um, novo, para apresentações das empresas) e 20 zonas de restauração gratuitas. Os bilhetes estão à venda online (link direto) com desconto de compra antecipada até 25 de janeiro, com preços entre os 480 e os 540€ (sobem, depois, para 510€ a 590€).