Maioria das vítimas dos fogos de outubro morreu durante a noite

Peritos apontam para fenómeno sem precedentes na Europa.

A maioria das 49 vítimas dos incêndios de outubro do ano passado morreu durante a noite do dia 15 para 16, coincidindo com o período explosivo e de maior intensidade das chamas. A reconstituição, realizada pela Comissão Técnica Independente nomeada pela Assembleia da República, aponta para um fenómeno de gravidade extrema e sem precedentes na Europa. O relatório será entregue esta terça-feira no Parlamento.

