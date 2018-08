Maioria dos jovens médicos a favor da eutanásia

Carla Sofia Luz 29 Maio 2018 às 00:19 Facebook

Twitter

A maioria (73%) dos finalistas de Medicina é favorável à despenalização da eutanásia. Destes jovens médicos, 71% estariam hipoteticamente dispostos a praticá-la.

O estudo, realizado por Manuel Pedro Carrapatoso sob a coordenação do professor Rui Nunes, inquiriu 405 estudantes do sexto ano de todas as universidades portuguesas em 2017. E revela uma posição contrária à da Ordem dos Médicos.

