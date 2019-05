Maioria dos médicos tem dificuldade em conciliar trabalho e família

Hoje às 13:11 Facebook

Encontrar um equilíbrio entre a esfera profissional e a esfera familiar é um problema constante para 73% dos médicos pertencentes ao Serviço Nacional de Saúde, SNS, revela um estudo publicado na revista "Acta Médica", da Ordem dos Médicos.

No setor privado, o problema também existe, mas apresenta-se menos acentuado, atingindo 40% dos inquiridos. Refira-se que a amostra contou com 181 participantes, todos eles sócios da Associação dos Médicos Católicos Portugueses e que as respostas foram fornecidas através de e-mail.

O coordenador da pesquisa "Conciliação Trabalho-Família na Profissão Médica: Um estudo Exploratório", o psiquiatra Pedro Afonso, reconhece que a amostra tem limitações, mas também sublinha que um dos objetivos do levantamento é fornecer pistas sobre a conciliação entre estes dois domínios.

"A profissão médica encerra características muito particulares", explica Pedro Afonso, "nomeadamente ao nível da necessidade de formação contínua, que colocam os médicos numa situação particular de risco para alcançarem a desejada conciliação".

Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, não ficou surpreendido com estes resultados. "Estes números vão, infelizmente, ao encontro do que a Ordem dos Médicos sente no terreno. O desinvestimento no SNS e a saída de muitos dos médicos mais experientes tem conduzido a uma degradação das condições de trabalho com um impacto muito direto e negativo na conciliação entre vida profissional e familiar", declara. O bastonário ressalva, no entanto, que estamos diante de uma "amostra pequena e com algumas condicionantes".

O estudo de Pedro Afonso revela ainda que 56% dos médicos dizem ter uma carga horária superior ao necessário para conseguirem conciliar trabalho e família e que as horas de urgência parecem ser as que mais contribuem para esta avaliação negativa.

75% dos inquiridos considera que trabalha no limite ou em excesso de carga horária. E para reverter estes problemas, os médicos ouvidos sugerem maiores possibilidades de flexibilização horária, trabalho a tempo parcial ou redução temporária do horário, quando o motivo é assistência à família.