Mais 23 políticos com direito a pensões douradas

Nuno Miguel Ropio Hoje às 10:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais de um ano depois de o Governo ter ordenado a retirada da lista das pensões douradas do site da Caixa Geral de Aposentações (CGA), são de novo públicos os 318 nomes de antigos primeiros-ministros, ministros, deputados, autarcas e juízes do Tribunal de Constitucional que irão custar, este ano, 7,17 milhões de euros aos cofres do Estado.

Em comparação com a última tabela conhecida com 332 pessoas (relativa aos primeiros seis meses de 2016), há 23 políticos que passaram a receber: alguns, como Octávio Teixeira, antigo deputado do PCP, e Arons de Carvalho, ex-ministro do PS, tinham direito mas não a recebiam por vários motivos, entre os quais a acumulação de outros cargos públicos; a subvenção mais recente é de Miguel Macedo, ex-ministro da Administração Interna do Governo PSD/CDS. Passou a receber 2609 euros/mês desde dezembro de 2016.

António Guterres, que aufere cerca de 210 mil euros anuais nas Nações Unidas, de acordo com os últimos dados conhecidos da organização, passou a ser a quinta pensão mais alta: 4138 euros mensais. Até então estava a receber com cortes.

Dos 318 nomes, só 209 recebem na totalidade. Há 18 que têm uma redução parcial. Cerca de 90 ou têm redução total ou subvenção suspensa, como é o caso de Rui Rio, líder do PSD.

Ler mais na edição impressa ou e-paper.