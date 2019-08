Mais 3,4% de candidatos às faculdades na primeira fase

JN com Lusa Hoje às 08:08, atualizado às 09:11 Facebook

O número de candidatos à primeira fase de acesso ao Ensino Superior aumentou 3,4% este ano, em relação a 2018. O número de estudantes estrangeiros subiu para quase 50% nos últimos quatro anos.

A primeira fase do Concurso Nacional de Acesso (CNA) ao Ensino Superior público no ano letivo de 2019-2020 registou 51.291 inscrições, o que representa um aumento de 1666 candidatos face a 2018, um valor registado pela Direção-Geral do Ensino Superior até à meia-noite desta quarta-feira.

"O aumento de candidatos nesta fase do acesso ao ensino superior público representa um sinal positivo na evolução registada ao longo dos últimos anos, designadamente em termos do alargamento da base social do ensino superior e da ambição de garantir que seis em cada dez jovens de 20 anos frequentem o Ensino Superior em 2030", segundo comunicado do Gabinete do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

"Os últimos dados oficiais mostram que, atualmente, cerca de 46% dos jovens de 20 anos frequentam o Ensino Superior, enquanto essa fração era apenas de 40% em 2015 e de cerca de 30% em 2005", de acordo com a nota.

Por outro lado, sublinha-se que os números validam também o objetivo de se atingir até ao final da próxima década a meta de 50% de graduados entre a população entre os 30 e os 34 anos.

Os resultados da primeira fase do CNA serão divulgados a 9 de setembro.

Número de estudantes estrangeiros quase dobrou

O número de estudantes estrangeiros no Ensino Superior aumentou cerca de 48% nos últimos quatro anos, existindo atualmente cerca de 50 mil alunos, que representam agora 13% do total de estudantes, adianta o mesmo comunicado.

Por outro lado, assinala-se que "os últimos dados registados sobre a procura de estudantes internacionais mostram um aumento de 36% das candidaturas de alunos estrangeiros validadas pelas instituições de Ensino Superior", sendo que se registavam 7507 candidatos a 18 julho de 2019, um crescimento apurado em comparação com igual período de 2018.

"Com base nas evoluções dos últimos anos, é expectável que a procura de estudantes internacionais continue a aumentar até ao final outubro, quando terminam as colocações desses estudantes", sustenta-se na mesma nota.

"É ainda de notar que o contingente de emigrantes aumentou, desde já, em 66%, tendo atingido 538 candidatos para iniciarem estudos no Ensino Superior em Portugal no ano letivo de 2019-2020 (enquanto eram 324 em 2018)", destacou ainda o Gabinete do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.