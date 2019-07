Mais calor em algumas zonas e chuva fraca ao Centro

Hoje às 08:49 Facebook

Subida da temperatura em alguns distritos litorais e possibilidade de ocorrência de chuva na região Centro são as previsões do tempo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para esta quarta-feira.

O IPMA prevê no continente céu pouco nublado, com períodos de maior nebulosidade até meio da manhã, em especial no interior das regiões Centro e Sul e no litoral oeste, onde pode persistir durante o dia.

A previsão aponta também para a possível ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco no litoral entre o Cabo Espichel e o Cabo Mondego até ao início da manhã.

Quanto ao vento, será fraco a moderado do quadrante oeste, sendo do quadrante leste no interior da região Norte até meio da manhã.

Está também prevista uma pequena subida da temperatura máxima no litoral da região Centro, podendo esta variar entre os 23 (em Viana do Castelo) e os 32 (em Bragança, Castelo Branco e Santarém). As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 13 graus celsius (em Évora e Beja) e os 17 (em Lisboa, Setúbal, Coimbra, Aveiro, Porto, Vila Real e Bragança).

Consulte as previsões do tempo para o seu concelho aqui.

Risco de incêndio

Os concelhos de Tarouca, Penedono e Tabuaço, no distrito de Viseu, e Figueira de Castelo Rodrigo, na Guarda, apresentam hoje um risco máximo de incêndio, segundo o IPMA. Em risco muito elevado, estão mais de 30 concelhos dos distritos de Faro, Évora, Beja, Santarém, Viseu, Vila Real, Bragança, Castelo Branco e Portalegre.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo, sendo o elevado o terceiro nível mais grave. Os cálculos para este risco são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.