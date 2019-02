Mais condutores apanhados a andar depressa demais

Alexandra Figueira Hoje às 08:13 Facebook

O excesso de velocidade foi a principal infração ao Código da Estrada detetada pela PSP e pela GNR, em 2018.

Aquelas duas forças de segurança apanharam 256 mil condutores a circular depressa demais, mais quase quatro mil do que no ano anterior. No total, foram autuadas perto de 1,1 milhões de pessoas, sobretudo por excesso de velocidade e estacionamento irregular. A redução do limite para 30 km/hora dentro das localidades ainda está em fase piloto em três comunidades intermunicipais do Centro do país.

Os dados da Polícia de Segurança Pública relativos a 2018 são ainda provisórios, o que ajuda a explicar o facto de esta força de segurança ter autuado 533 794 condutores, menos quase 14 mil do que no ano anterior. Os dados definitivos deverão estar próximos dos de 2017, afirmou fonte oficial da PSP.