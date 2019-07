Mais de 100 petições terão de esperar pela próxima legislatura

Carla Soares Hoje às 14:43 Facebook

Das 95 petições que entraram na quarta sessão legislativa, foi concluído um terço. Movimento pela eutanásia, cujo processo motivou projetos, reúne com grupos parlamentares

Mais de uma centena de petições que deram entrada no Parlamento nesta legislatura vão ter de esperar pela próxima e só um terço das que foram apresentadas nesta quarta sessão foi concluído.

Algumas esperam anos, outras surtem efeito e dão origem a projetos de lei. Foi o caso do tema da eutanásia. A petição pública para a despenalização da morte assistida do movimento "Direito a morrer com dignidade" entrou com 8428 assinaturas. Face ao chumbo à tangente dos projetos, o movimento está agora a fazer reuniões com os grupos parlamentares para que retomem o processo e coloquem o tema nos programas (ler texto em baixo).