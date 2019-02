Mais de 13.500 homens receberam prestação por parentalidade em janeiro

Hoje às 14:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais de 13.500 homens receberam prestações por parentalidade em janeiro, um aumento de 1.500 num ano, entre o total de quase 42 mil prestações pagas no início deste ano.

De acordo com os dados mais recentes do Instituto de Segurança Social (ISS), no mês de janeiro as prestações por parentalidade diminuíram 0,4% em relação a dezembro de 2018, mas aumentaram 9,2% face a janeiro de 2018, num total de 41.426 prestações.

Destas, 13.558 foram pagas a homens, o que representa um aumento de 1.501 pais em comparação com janeiro de 2018. No entanto, o valor representa uma diminuição face a dezembro do ano passado, quando 13.620 pais receberam prestação por parentalidade.

Neste capítulo, as mulheres continuam a estar em maioria, tendo-se registado 28.070 mães a receber prestação por parentalidade em janeiro, mais 1.992 do que no mesmo mês de 2018.

Já em matéria de abono de família, houve 1.038.347 crianças com direito a esta prestação social em janeiro, o que significou uma redução de 43.274 abonos (4%) em comparação com o mês de dezembro e de menos 43.688 (4%) em relação a janeiro de 2018.

"Este decréscimo do início do ano está relacionado com a entrega da prova de rendimentos do agregado familiar que, de acordo com a série histórica, afetará positivamente estes números após a sua regularização", lê-se na informação explicativa do Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.