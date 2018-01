Mais de 26 mil armas de fogo e brancas destruídas em 2017 pela PSP

Hoje às 15:12, atualizado às 15:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais de 26 mil armas de fogo e armas brancas foram destruídas pela Polícia de Segurança Pública em 2017.

Numa nota, a Direção Nacional da PSP refere que, durante o ano de 2017, realizou sete destruições de armas, totalizando 26.473 armas de fogo e armas brancas eliminadas.

A primeira ação realizada em 2018 aconteceu, na segunda-feira, tendo a PSP, através do Departamento de Armas e Explosivos, destruído um total de 3133 armas de fogo e brancas, adianta a Polícia.

Segundo a PSP, as armas destruídas foram declaradas como perdidas a favor do Estado no âmbito de processos-crime, contraordenação ou administrativos, depois de terem sido apreendidas em todo país em operações policiais de combate ao crime.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

A PSP sublinha que integraram ainda o lote as armas entregues voluntariamente ao Estado pelos seus detentores ou achadores.

De acordo com aquela força de segurança, pistolas, revólveres, espingardas, punhais, navalhas e espadas constituíram quase a totalidade das armas destruídas.

A PSP refere ainda que, dado "o estado de degradação em que se encontram" as armas e "a sua inutilidade para a atividade operacional, formativa, cultural, museológica ou outra das forças de segurança", o diretor nacional da PSP decidiu ordenar "a sua adequada e preventiva destruição".