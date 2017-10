Mais de 30 cidades unem-se este sábado em protesto após incêndios

Hoje às 17:55, atualizado às 18:02 Facebook

Várias manifestações estão ser convocadas um pouco por todo o país para este sábado, em protesto pela falta de coordenação contra os fogos florestais. Os protestos coincidem com a reunião do Conselho de Ministros extraordinário, onde se espera que António Costa apresente propostas concretas na área da Proteção Civil.

Os protestos estão a ser organizados pelo Facebook e já havia pelo menos 30 concentrações marcadas para as principais cidades do país. Em Lisboa, por exemplo, a manifestação "Portugal Contra os Incêndios", criada por Rui Maria Pêgo, tem perto de nove mil pessoas que dizem que vão estar na Praça do Comércio, para o protesto, entre as 16.00 e as 19.00. No Porto, o evento tem cerca de 10 mil participantes confirmados, para a Avenida dos Aliados, entre as 16.00 e as 20.00.

Ainda a Norte, também há manifestações organizadas para Braga, que foi uma das cidades mais fustigada pelos fogos no domingo, Guimarães e Viana do Castelo.

Zona Centro protesta contra tragédia que sentiu na pele

A região centro foi a mais fustigada pelos fogos e isso reflete-se no mapa dos protestos para amanhã. O movimento cívico que nos últimos dias surgiu de forma espontânea nas redes sociais, "Movimento Fénix", vai realizar uma vigília no próximo sábado dia 21 de outubro, pelas 18 horas, em parceria com a Associação das Vítimas dos Incêndios de Pedrógão Grande naquela que ficou conhecida como "estrada da morte", a EN. 236-1, em Castanheira de Pêra.

O município de Proença-a-Nova, solidário com esta causa, irá disponibilizar um autocarro para quem quiser participar nesta iniciativa. O ponto de encontro está marcado para as 16.30 horas, no Terminal Rodoviário.

Ainda nesta região, estão agendados protestos para o Fundão, Castelo Branco, Covilhã, Peniche ou Coimbra.

Vozes contra os fogos chegam do estrangeiro

A comunidade portuguesa na Dinamarca também vai promover no sábado uma vigília solidária em frente à embaixada lusa de Copenhaga, no âmbito da iniciativa "Portugal Contra os Incêndios", confirmaram à agência Lusa os dinamizadores desta ação. Também em Oslo, capital da Noruega, está prevista uma manifestação de protesto contra os incêndios

Manifestações organizadas:

- Porto

-Lisboa

-Palácio de Belém

-Leiria

-Coimbra

-Braga

-Viseu

-Viana do Castelo

- Castelo Branco

-Vila Real

-Barcelos

-Peniche

- Caldas da Rainha

-Aveiro

-Marinha Grande

-Ponta Delgada

-Esposende

-Espinho

-Guarda

- Pampilhosa

- Portalegre

- Setúbal

-Chaves

-Arganil

-Copenhaga

-Oslo