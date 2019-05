Mais de 300 mil portugueses vivem com a asma sem controlo

Hoje às 09:33 Facebook

Mais de 700 mil portugueses têm asma, sendo que 300 mil não têm a sua doença controlada e passam por crises de dificuldade respiratória.

Os dados são divulgados pela Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica e pela Associação Portuguesa dos Asmáticos na véspera do Dia Mundial da Asma, que se assinala na terça-feira.

O imunologista Mário Morais de Almeida, presidente da Associação Portuguesa de Asmáticos, explicou à agência Lusa que mais de um milhão de pessoas em Portugal tem um diagnóstico de asma, mas são cerca de 700 mil os que têm a asma ativa, tendo queixas no último ano ou fazendo tratamento preventivo.

"Quase só metade dos doentes com asma em Portugal tem a asma controlada. E estamos a falar de controlo nos vários estádios da doença, é transversal, tanto nas pessoas com asmas mais ligeiras como com asmas mais graves", afirmou.

Aliás, a asma é por si uma doença transversal aos vários grupos etários, desde crianças na primeira infância até aos idosos, "atingindo uma frequência de quase 10% em todos grupos".

Sobre o elevado número de pessoas sem a doença controlada, Morais de Almeida entende que é uma responsabilidade partilhada. Por um lado, os médicos não passam por vezes boa informação ao doente asmático, mas há também casos de doentes que se vão acostumando às suas queixas e adaptando-se às suas limitações.

Ocorre ainda, segundo o especialista, que nem sempre se consegue nas consultas discutir de forma correta o que é exatamente o controlo da asma e há até um inquérito de 2010 que mostrava que 88% dos asmáticos não controlados considerava erradamente a sua doença como estando sob controlo.

"Temos de chamar a atenção de que a asma tem de ser controlada e que existem maneiras eficazes de a controlar. É preciso alertar para os cuidados a ter com a patologia e prevenir agudizações da doença, sobretudo no período de maior prevalência de crises alérgicas, como é a Primavera", defende Mário Morais.

Por isso, a Associação Portuguesa de Asmáticos e a Sociedade Portuguesa de Alergologia criaram um "Hino da Primavera", uma música e um videoclip temático para "difundir uma mensagem de alerta, consciencialização e otimismo face à asma".

A música foi escrita e composta por Marcos César e tem como vocalistas o cantor Paulo Teixeira e o 'rapper' Kadypslon.