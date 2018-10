Ana Gaspar Hoje às 13:14 Facebook

Twitter

Más condições físicas, falta de equipas multidisciplinares e excesso de doentes são as razões apontadas por associação de especialistas. É preciso criar incentivos para zonas mais complicadas.

No final de setembro, 773 546 utentes ainda não tinham médico de família atribuído, o que equivale a 7,63% do total de inscritos nos centros de saúde e nas Unidades de Saúde Familiar (USF). O fim dos utentes sem médico de família tem sido uma das metas dos últimos governos e, em novembro de 2015, quando o atual ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, entrou em funções, o número era superior a um milhão de utentes (1 034 339). No entanto ainda há centros de saúde que tão conseguem ter especialistas em Medicina Geral e Familiar (MGF) para milhares de utentes e em 18 deles, mais de metade dos inscritos não têm clínico atribuído.

A Unidade de Cuidados de Saúde Primários (UCSP) da Alameda, em Lisboa, é das que têm mais pessoas nesta situação: dos 31 483 utentes inscritos, 21 728 não têm médico (69%), revelam os dados do Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Amadora (50,22%), Brandoa (61%) e Algueirão (61,53%) são outros casos.

Um teto, duas realidades

Na Alameda, o Centro de Saúde funciona num prédio de habitação de oito andares onde também foi instalada a USF Fonte Luminosa. E, enquanto o primeiro tem 12 médicos para mais de 30 mil utentes, a segunda tem nove para 14 733.

"Ainda que pudesse ser aceitável no início da reforma, há 12 anos; hoje já não é admissível mantermos debaixo do mesmo telhado uma disparidade tão grande. De um lado, estão doentes com condições normais e, do outro, uma quantidade de doentes sem médico e profissionais assoberbados com trabalho. É impossível trabalhar com condições que não estejam devidamente estruturadas. É uma situação dramática", frisa Rui Nogueira, presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar.

E esse é um dos problemas que levam a que não haja mais médicos a concorrer para centros de saúde como o da Alameda ou o de S. Sebastião, em Setúbal, com 58% dos utentes sem médico e onde nenhuma das nove vagas abertas no último concurso para especialistas em MGF foi preenchida. A "falta de gabinetes e de equipas multidisciplinares" e "unidades completamente desorganizadas onde a maior parte dos doentes não tem médicos" são motivos que afastam os clínicos destes centros de saúde, ainda que muitos sejam da Grande Lisboa.

Na opinião de Rui Nogueira, o país já tem "cobertura universal". Mais do que chegar ao fim da legislatura com médico para todos, o que "é impossível de acontecer", o responsável considera que o problema pode ser resolvido através da criação de incentivos, como um peso maior na contagem do tempo de serviço.

OUTROS DADOS

Mais centros de saúde

O Governo anunciou, esta semana, que vai inaugurar, quatro centros de saúde até ao final do ano e cinco em 2019, só na Região Norte. Em Lisboa, estão a ser construídos cinco novos equipamentos.

Novo concurso

Em dezembro, realiza-se o novo concurso para os médicos que terminaram a especialidade. No de agosto último, concorreram 351 médicos para os centros de saúde.

Utentes sem médico

Há 15 centros de saúde em que nenhum dos utentes tem médico atribuído, como o de Alpiarça ou o do Estoril. Mas são casos em que o número de utentes é reduzido.

Noémia Mendes, 61 anos, utente da UCSP da Alameda Foto: Leonardo Negrão / Global Imagens

"Vim para a fila às 6.30 horas da manhã para conseguir consulta. Se fosse por marcação, tinha de esperar um mês"

Maria Barreto, 85 anos, utente da UCSP da Alameda Foto: Leonardo Negrão/Global Imagens

"Não tenho médico de família. Mas vim mostrar exames e pedi para ser atendida pela mesma médica que os tinha pedido"