Mais de 70 autocarros de todo o país com enfermeiros para marcha em Lisboa

Mais de 70 autocarros com enfermeiros viajaram de todo o país para a marcha branca pela enfermagem que decorre esta sexta-feira em Lisboa, segundo o movimento que organiza a iniciativa.

Sónia Viegas, do Movimento Nacional de Enfermeiros, disse à agência Lusa que são esperadas cerca de cinco mil pessoas de fora de Lisboa, além das da capital que se juntarão à iniciativa.

Pelas 14.30 horas, largas centenas de enfermeiros estavam já concentradas no Parque da Bela Vista, em Lisboa, de onde partirão em direção ao Hospital de Santa Maria, onde termina o desfile, que conta com o apoio da Ordem dos Enfermeiros e também da maioria dos sindicatos destes profissionais.

Uma larga maioria de participantes respondeu ao apelo do movimento e enverga t-shirts e outra roupa branca, e usa cravos da mesma cor.

O desfile de hoje coincide com o Dia da Mulher e será também uma forma de assinalar "uma das figuras centrais da enfermagem", Florence Nightingale, enfermeira que no século XIX mudou o paradigma da profissão, tendo sido considerada pioneira no tratamento a feridos de guerra, durante a Guerra da Crimeia.

Alguns sindicatos, como a Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros (ASPE), convocaram para hoje uma greve nacional de enfermeiros para permitir a participação de mais profissionais no desfile.

Esta marcha ocorre depois de um período de especial contestação por parte dos enfermeiros, que se traduziu em duas greves em blocos operatórios e a um braço de ferro com o Governo, sobretudo depois de ter sido decretada uma requisição civil com o objetivo de travar a segunda paralisação.