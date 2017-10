Mais de 70 concelhos em risco máximo de incêndio

Hoje às 08:14, atualizado às 08:19 Facebook

Mais de 70 concelhos de 14 distritos de Portugal continental apresentam risco máximo de incêndio, esta segunda-feira.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em causa estão mais de 70 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Portalegre, Leiria, Santarém, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Viseu, Aveiro, Porto, Braga, Vila Real e Bragança.

O IPMA colocou ainda em risco muito elevado e elevado de incêndio vários concelhos de quase todos os distritos do continente (18).

O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre o reduzido e o máximo. O cálculo é feito com base nos valores observados às 13 horas em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

De acordo com a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), às oito horas, três grandes incêndios mobilizavam quase mil operacionais. Ao todo, 1581 homens combatiam 34 fogos: sete em curso, cinco em resolução e 22 em fase de conclusão.