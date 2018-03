Mais de 70 migrantes resgatados no Mar Egeu

Hoje às 16:06 Facebook

A equipa da Polícia Marítima, que se encontra na ilha grega de Lesbos, integrada na missão Poseidon, resgatou, na madrugada deste sábado, 71 migrantes, que se encontravam em dois botes sobrelotados no Mar Egeu.

Por volta das 00.20 horas, a equipa da Viatura de Vigilância Costeira (VVC) da Polícia Marítima detetou, através do radar, um bote que se dirigia à costa da ilha grega de Lesbos.

A Polícia Marítima deslocou-se para o local e constatou que a embarcação estava sobrelotada, transportando 34 migrantes que disseram ser de nacionalidade síria e afegã. Entre eles, estavam nove crianças, nove mulheres (duas grávidas) e 16 homens, que foram transportados para o porto Skala Skamineas, onde desembarcaram em segurança.

Mais tarde, houve um novo pedido de ajuda junto ao cabo Karokas para 37 migrantes, que foram transportados para o mesmo porto.

Ao todo, a operação, que terminou por volta das 5 horas, levou 71 migrantes para aquele porto.

Até à data, integrada na operação Poseidon, a Polícia Marítima já detetou e retirou a salvo das águas do Mar Egeu mais de quatro mil migrantes de diferentes nacionalidades que, neste fluxo migratório irregular e arriscado por via marítima, tentam entrar na Europa numa travessia entre a Costa da Turquia e da Grécia.

A Polícia Marítima encontra-se integrada na operação Poseidon, sob égide da agência europeia Frontex e em apoio à Guarda-Costeira grega, com o objetivo de controlar e vigiar as fronteiras marítimas gregas e externas da UE, no combate ao crime transfronteiriço, no âmbito das funções de guarda-costeira europeia.