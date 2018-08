Mais de 83 mil crianças receberam a pulseira "Estou aqui!"

30 Maio 2018 às 08:39 Facebook

Mais de 83 mil crianças receberam no último ano uma pulseira do programa "Estou aqui!", que ajuda a localizar crianças perdidas dos pais. Na sexta-feira a PSP lança a edição 2018/2019 da iniciativa.

Segundo dados disponibilizados pela PSP à agência Lusa, entre 01 de junho de 2017 e 29 de maio deste ano foram registados 83433 pedidos de pulseiras.

"No 'Estou Aqui Crianças' tivemos duas [ativações] no verão passado, sendo que uma foi de imediato anulada pois os pais apareceram quando estava a ser comunicada", adianta a PSP.

Em 2015 foram registados 33500 pedidos de pulseiras e 69758 em 2016, indica a PSP, destacando que Lisboa (19261) e Porto (9065) foram os distritos com mais pedidos.

Esta 6.ª edição do programa que termina na quinta-feira deixou de ser sazonal, passando a estar ativa 365 dias por ano (01 de junho a 31 de maio imediatamente a seguir) e a idade foi alargada (era dos 2 aos 09 e passou dos 2 aos 10 anos).

A PSP vai lançar na sexta-feira a 7.ª edição do "Estou Aqui!", dia em que se assinala o Dia Mundial da Criança.

Caso as pulseiras não sejam levantadas até ao 25.º dia, o pedido é cancelado.

Como funciona?

Em caso de desaparecimento da criança, através de uma chamada para o 112 serão acionados os mecanismos necessários de comunicação com as forças de segurança, que enviam para o local do desaparecimento uma patrulha policial.

"Os elementos policiais credenciados identificam o processo da criança através do código alfanumérico da pulseira e acionam o contacto de emergência dos pais/encarregados de educação da mesma ou responsáveis da escola", é referido.

Cada pulseira é única, sendo atribuída a cada uma um número diferente que, apesar de percetível, só pode ser lido pela PSP, através da base de dados.

"Estou Aqui Adultos"

No que respeita ao programa "Estou Aqui Adultos", a PSP adianta que com a fase experimental que decorreu em 2015, desde o início da fase alargada do programa, a 20 de março de 2017, foram pedidas cerca de 4963 pulseiras, tendo-se registado até hoje 21 ativações efetivas.

Os dados da PSP indicam que há mais mulheres a utilizar o programa, representando mais de 62% dos pedidos, sendo a faixa etária mais visada a dos 80-89 anos, com quase 1900 pedidos.

À semelhança do programa das pulseiras para as crianças, os distritos com mais pedidos são Lisboa, Porto e Setúbal.

A fonte da PSP disse à Lusa que "todas as ativações foram bem-sucedidas, ou seja, a pessoa foi encontrada na rua, perdida e desorientada e graças ao contacto com a central 112, rapidamente os filhos ou cuidadores puderam ir buscar a pessoa".

A PSP "não tem acesso ao quadro clínico das pessoas", por isso, "não é possível indicar a patologia associada à situação".

"Mas por base estão normalmente associadas a doenças degenerativas do espetro das demências como a Alzheimer", indicou.

Estas pulseiras mantêm-se ativas por dois anos, explica a PSP.

A iniciativa "Estou aqui Adultos", segundo a PSP, foi "pensado para garantir a segurança de todos os utilizadores na via pública e para promover o reencontro célere com o familiar ou conhecido previamente indicado".

Este programa é especialmente dirigido a pessoas que devido à idade ou doença, possam ter momentos de desorientação e ficarem incapacitadas de dizer quem são e de indicar os seus contactos de emergência.

As pulseiras são pessoais, intransmissíveis e gratuitas e podem ser ativadas em outros países da União europeia.