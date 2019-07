Mais de cinco mil famílias à espera de habitação social no Grande Porto

Adriana Castro Hoje às 07:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Municípios centrais do Grande Porto têm mais de 25 mil fogos, insuficientes para responder a todas as solicitações.

Há mais de cinco mil famílias à espera de casa nos municípios centrais da Área Metropolitana do Porto. Existem mais de 25 mil habitações sociais no Porto, Gaia, Matosinhos, Valongo, Gondomar e Maia, que não são suficientes para dar resposta a todas as solicitações. No Porto, concelho onde cerca de 14% da população reside em bairros sociais, o tempo médio de espera por uma habitação da Câmara é de três anos. Ainda assim, o município garante entregar uma casa por dia.