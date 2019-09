Mais de dois mil obesos aguardam por cirurgia

Inês Schreck Hoje às 07:32 Facebook

O número de doentes inscritos para cirurgia de obesidade disparou 61% no primeiro semestre de 2019 face ao período homólogo de 2018.

Em junho, havia 2176 doentes à espera de serem operados, quando no mesmo mês do ano passado eram 1350. O aumento estará relacionado com um maior acesso à primeira consulta de obesidade e com as novas regras de financiamento dos hospitais para cirurgia bariátrica, introduzidas há um ano.

De acordo com informação enviada ao JN pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), dados provisórios relativos a junho indicam que foram realizadas 1269 cirurgias de obesidade no primeiro semestre, mais 34 do que no período homólogo do ano passado. Em 2018, foram realizadas 2215 cirurgias, mais do que em 2017 (2086) e do que em 2016 (2049).