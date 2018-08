Mais de metade dos alunos repetiram prova de Matemática A

Ana Gaspar Ontem às 21:27 Facebook

Mais de metade dos alunos do Secundário que realizaram o exame nacional de Matemática A na 1.ª fase, voltaram a repetir a prova na 2.ª. O exame da 1.ª fase tinha sido fortemente criticado e foi o que teve maior percentagem de chumbos (14%).

As alterações à estrutura da prova de Matemática A e as mudanças nos critérios de correção apanharam desprevenidos os alunos na 1.ª fase. Além disso, o exame também se destinou quer a alunos que aprenderam pelo novo programa, quer pelos que aprenderam pelo programa anterior, o que foi considerado inadequado pela Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM) e pela Associação de Professores de Matemática (APM).

A média da nota do exame de Matemática A da 2.ª fase, realizado por 15.790 alunos internos, foi 10,4 valores. A taxa de reprovação nesta prova foi de 20%.

Os dados divulgados esta sexta-feira à noite pelo Ministério da Educação revelam também que a Português a média foi de 10,2 valores, nos 13.844 alunos internos que efetuaram o exame. A taxa de chumbo fixou-se nos 12%.

Espanhol foi o exame com melhor resultado (14,5), embora a taxa de chumbos não tenha sido avançada. História A teve a média mais baixa: 8,5 e uma taxa de reprovação de 29%.

A tutela frisa que uma "significativa percentagem" de alunos que tinham reprovado na 1.ª fase dos exames conseguiu agora a aprovação. As disciplinas de História e Cultura das Artes registaram uma taxa de 91% na aprovação dos alunos internos, bem como Biologia e Geologia (90%) e Geometria Descritiva A (89%). Nesta 2.ª fase foram realizadas 115.021 provas, menos 5.845 do que no ano anterior.

No que diz respeito à 2.ª fase dos exames de Português e Matemática do 3.ª Ciclo (9.º ano), os resultados indicam uma taxa de reprovação na casa dos 60%. Português teve uma média de 5,1 e Matemática ficou-se pelos 2,1.