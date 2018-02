Mais de mil fogos nos primeiros meses do ano

ROSA RAMOS COM NUNO MIGUEL ROPIO e A.P.F. Hoje às 00:49 Facebook

Há cinco anos que não havia tantas ocorrências no início do ano. Queimadas e limpeza de terrenos são explicações para fenómeno

Desde o dia 1 de janeiro e até ontem houve 1026 incêndios. E as estatísticas do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) mostram que há cinco anos que não havia tantos fogos nos primeiros dois meses do ano. A culpa, apontam os especialistas, é da conjugação das queimadas - prática comum em fevereiro e que este ano poderá estar a ser mais usada devido à maior pressão para que se faça limpeza dos matos - com a seca que o território atravessa.

