Mais de mil jovens manifestam-se pelo clima em Coimbra

Mais de um milhar de jovens estão concentrados, esta sexta-feira, em frente à Câmara Municipal de Coimbra, em protesto pela defesa do clima.

Com cartazes com frases como "menos conversa, mais ação, aquecimento global não", ou "sr. ministro, explique por favor porque no inverno faz calor", o protesto mobiliza jovens de várias escolas do distrito.

Um grupo da Escola Secundária Lima de Faria, de Cantanhede, fez os cerca de 30 quilómetros de distância da escola para Coimbra de bicicleta. "Demorámos uma hora e 45 minutos. O mais difícil foi em Coimbra", conta Francisca Reis, uma das alunas.

O protesto insere-se na greve pelo clima, decorrendo em várias cidades.