Mais de quatro mil médicos iniciam formação no SNS

Mais de quatro mil novos médicos internos começaram esta semana a sua formação médica no Serviço Nacional de Saúde, mais de metade deles distribuídos pelo Norte e pela região de Lisboa e Vale do Tejo.

Segundo dados oficiais do Ministério da Saúde, iniciaram na quarta-feira o período de internato médico 4014 jovens médicos, sendo que 2369 ingressaram na formação geral e 1645 na formação específica.

Numa mensagem publicada no portal do Serviço Nacional da Saúde, a ministra Marta Temido deu as boas-vindas aos jovens médicos, pedindo "empenho e dedicação para garantir os melhores cuidados de saúde a todos".

Dos mais de quatro mil médicos em formação, a região Norte é a que conta com mais internos, com 1446, logo seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo, com 1.438. Na região Centro terão formação cerca de 700 novos clínicos, no Algarve 184 e no Alentejo 98.

Oitenta internos fazem formação na região autónoma dos Açores e 67 na região autónoma da Madeira.