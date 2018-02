Mais de um terço dos delegados não apoia escolhas de Rui Rio

Gina Pereira e Nuno Miguel Ropio Hoje às 13:09 Facebook

Twitter

A lista de Rui Rui à Comissão Política Nacional (CPN) - o núcleo duro do líder - foi eleita com 65% dos votos dos delegados ao congresso. Ou seja, mais de um terço (35%) dos que votaram não apoiam a escolha do líder: votaram em branco ou nulo.

É um dos piores resultados de sempre.

A lista de Rui Rio conseguiu 476 votos a favor e teve 190 votos em branco e 69 nulos, ou seja 259 delegados não confiam nas suas escolhas para a direção do partido. Acresce que a abstenção também foi elevada: dos 958 delegados inscritos ao congresso, só 735 votaram para a a CPN, o que equivale a uma abstenção de 23%. O congresso parecia anestesiado com os resultados: quando Fernando Ruas, presidente cessante da mesa do Congresso, leu os resultados de Rio para a CPN, a sala não se manifestou.

Em 2016, a lista de Pedro Passos Coelho à CPN conseguiu 79,8% dos votos e em 2014 tinha sido eleito com 85% dos votos. Em 2012 Passos foi eleito com 88% dos votos e em 2010 teve 87,2%.