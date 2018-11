Mais dois deputados do PSD com presenças fantasma no Parlamento

JN Hoje às 20:27 Facebook

O anterior secretário-geral do PSD José Matos Rosa e o deputado Duarte Marques também tiveram presenças registadas no plenário do Parlamento quando estavam, respetivamente, em Cabo Verde e no Porto. Líder parlamentar do PSD diz que eleitores é que devem fazer avaliação do comportamento dos deputados.

Afinal não foi só o secretário-geral do PSD a registar presenças fantasma na Assembleia da República. Segundo o jornal online Observador, José Matos Rosa, antecessor de José Silvano, esteve em Cabo Verde no dia 3 de fevereiro de 2017, mas, nessa manhã, foi registada a sua presença em plenário através do seu "log in" pessoal. Caso similar terá ocorrido com Duarte Marques que a 4 de maio de 2017 marcou presença numa conferência no Porto, mas, na mesma tarde, fez "log in" com a sua conta no plenário.

Confrontados com estes factos, Duarte Marques lamentou o sucedido e pediu de imediato ao Parlamento para lhe marcarem falta. Já Matos Rosa atribui o ocorrido a "um lapso" e furtou-se a dar mais explicações, avança o Observador.

Questionado sobre o caso de José Silvano e de mais estes dois casos, o líder parlamentar do PSD considerou que "o eleitorado é que tem de fazer a avaliação do comportamento de cada deputado no exercício das suas funções".

"Num sistema democrático, por muito que custe a algumas pessoas, há uma ligação de cada deputado ao eleitorado e isto é verdadeiramente importante e tem de ser levado em conta. Se nós começamos a dar ordens aos deputados no sentido de agirem desta maneira ou daquela estamo-nos a substituir ao eleitorado", afirmou Fernando Negrão aos jornalistas.

O social-democrata disse que poderia "enunciar um conjunto enorme de iniciativas, designadamente arranjar dois polícias para estarem atentos às assinaturas e à identidade de cada um dos deputados. Mas seria demagógico da minha parte avançar com medidas dessa natureza".